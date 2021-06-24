Туристы смогут увидеть Землю на фоне черного космоса.

Американская компания Space Perspective объявила старт продаж билетов на полеты в стратосферу. Одно место в герметичной капсуле каждому желающему обойдется в 125 тысячи долларов

Об этом пишет space.com.

Полеты будут осуществляться в космической капсуле «Нептун», которая будет подниматься на воздушном шаре на высоту до 30 тысяч метров. Капсула может перевозить за раз восемь пассажиров.

Сообщается, что продолжительность полета – шесть часов. Он будет проходить в самых верхних слоях атмосферы, туристы смогут увидеть Землю на фоне черного космоса.

Читайте такжеСуперлуние на высоте 12 тысяч метров: в Австралии запустят уникальный авиарейсПредставители Space Perspective уверяют, что полет оставит роскошное впечатление, поскольку подъем будет плавным, то есть без высоких перегрузок, связанных с запусками ракет.

Первый коммерческий запуск капсулы планируют провести к концу 2024 года. На прошлой неделе компания провела первый испытательный полет без экипажа.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.

Автор: Катерина Шварц