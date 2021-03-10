Группу отдыхающих спасла молниеносная реакция их инструктора.

На горнолыжном курорте в Румынии к лыжникам вышел медведь.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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На склоне в этот момент было с десяток туристов, и косолапый приблизился к ним на расстояние в несколько метров.

Группу отдыхающих спасла молниеносная реакция их инструктора. Мужчина перенял внимание зверя на себя и начал убегать. Медведь схватился за инструктором, но уже через несколько минут потерял интерес и вернулся в чащу.

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Автор: Яна Ставская