Новости мира: в Румынии к туристам вышел медведь прямо на склоне
На горнолыжном курорте в Румынии к лыжникам вышел медведь.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Читайте такжеВ пригороде Одессы пенсионер убил камнем соседского кота
На склоне в этот момент было с десяток туристов, и косолапый приблизился к ним на расстояние в несколько метров.
Группу отдыхающих спасла молниеносная реакция их инструктора. Мужчина перенял внимание зверя на себя и начал убегать. Медведь схватился за инструктором, но уже через несколько минут потерял интерес и вернулся в чащу.
Также вас могут заинтересовать другие новости
- Собак Байдена вывезли из Белого дома - СМИ
- В Антарктиде пингвин запрыгнул в лодку к туристам, чтобы спастись от голодных косаток (видео)
- Две трети тропических лесов в мире уже уничтожены или деградировали - экологи
- В оккупированном Крыму обмелело изумрудное горное озеро (фото)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram