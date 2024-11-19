Сколько бы эксперты по этикету путешествий не говорили бы, что вопрос "Do you speak English?" является признаком дурного тона, так или иначе, но именно английский язык является ключом к решению многих проблем туристов за границей.
Данные ежегодного English Proficiency Index за 2024 год показали, в каких неанглоязычных странах мира местные жители лучше всего говорят на английском языке, а где с этим полная беда. Рейтинг был составлен на основе результатов 2,1 миллиона взрослых, сдавших стандартные тесты EF по английскому языку в 2023 году в 116 странах мира. При этом каждой стране присваивался рейтинг из возможных 800 баллов.
Оказалось, что по сравнению с отчетом за прошлый год Украина поднялась на пять позиций – с 45 на 40 позицию, но этого оказалось недостаточно, чтобы перескочить из третьей категории (средняя компетентность) во вторую (высокая компетентность). Украинцы в прошлом году получили 535 баллов, по сравнению с 530 баллами годом ранее.
Тем временем, как и годом ранее, рейтинг возглавили Нидерланды, у жителей которых общий уровень знания английского составил 636 баллов. На втором месте оказалась Норвегия с 610 баллами, против пятого места годом ранеею Третью строчку занял Сингапур, опустившийся за год на один пункт – у него 609 баллов.
Всего в первую категорию стран с очень высокой компетентностью в английском языке попали девять стран: Швеция, Хорватия, Потугалия, Дания, Греция и Австрия, у которых 4-9 места соответственно.
Тем временем, такие популярные туристические страны, как Испания, Италия и Франция, еще больше ухудшили свои позиции – они, как и Украина, оказались в третьей категории, заняв 36, 46 (оба занимали 35 место годом ранее) и 49 места (ранее занимала 43 строчку).
При этом хуже всех дела с английским языком обстоят в Йемене (116), Сомали и Кот-д'Ивуаре (делят 114 место).
Как сообщал УНИАН, ранее опытный турист назвал девять слов, знание которых на местном языке могут спасти жизнь в чужой стране.
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