Как и годом ранее, рейтинг возглавили жители Нидерландов.

Сколько бы эксперты по этикету путешествий не говорили бы, что вопрос "Do you speak English?" является признаком дурного тона, так или иначе, но именно английский язык является ключом к решению многих проблем туристов за границей.

Данные ежегодного English Proficiency Index за 2024 год показали, в каких неанглоязычных странах мира местные жители лучше всего говорят на английском языке, а где с этим полная беда. Рейтинг был составлен на основе результатов 2,1 миллиона взрослых, сдавших стандартные тесты EF по английскому языку в 2023 году в 116 странах мира. При этом каждой стране присваивался рейтинг из возможных 800 баллов.

Оказалось, что по сравнению с отчетом за прошлый год Украина поднялась на пять позиций – с 45 на 40 позицию, но этого оказалось недостаточно, чтобы перескочить из третьей категории (средняя компетентность) во вторую (высокая компетентность). Украинцы в прошлом году получили 535 баллов, по сравнению с 530 баллами годом ранее.

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Тем временем, как и годом ранее, рейтинг возглавили Нидерланды, у жителей которых общий уровень знания английского составил 636 баллов. На втором месте оказалась Норвегия с 610 баллами, против пятого места годом ранеею Третью строчку занял Сингапур, опустившийся за год на один пункт – у него 609 баллов.

Всего в первую категорию стран с очень высокой компетентностью в английском языке попали девять стран: Швеция, Хорватия, Потугалия, Дания, Греция и Австрия, у которых 4-9 места соответственно.

Тем временем, такие популярные туристические страны, как Испания, Италия и Франция, еще больше ухудшили свои позиции – они, как и Украина, оказались в третьей категории, заняв 36, 46 (оба занимали 35 место годом ранее) и 49 места (ранее занимала 43 строчку).

При этом хуже всех дела с английским языком обстоят в Йемене (116), Сомали и Кот-д'Ивуаре (делят 114 место).

Как сообщал УНИАН, ранее опытный турист назвал девять слов, знание которых на местном языке могут спасти жизнь в чужой стране.

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