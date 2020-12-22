Подавляющее большинство составляют украинцы, которые возвращаются из ЕС.

В Государственной пограничной службе фиксируют традиционный рост пассажиропотока на границе накануне новогодних и рождественских праздников.

Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

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В последнее время количество лиц, пересекающих украинскую границу, значительно возросло. В ГПСУ отмечают, что рост пассажиро-транспортного потока в значительной мере вызван существенным увеличением количества граждан Украины, въезжающих из стран Европейского Союза, где с 25 декабря начинается период рождественско-новогодних праздников.

«Больше всего пассажиропоток вырос во всех работающих пунктах пропуска на границе с Польшей, а также в пунктах пропуска в Закарпатской области», - уточнили в ведомстве

В ГПСУ напоминают, что на сегодняшний день четыре соседние с Украиной страны - Венгрия, Словакия, Молдова и Румыния - из-за значительного распространения COVID-19 относятся к «красной зоне». Лица, въезжающие из «красной зоны», обязаны пройти самоизоляцию с приложением «Вдома». Исключение для лиц, не достигших 12 лет, и тех, кто имеет отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР, которое проведено не более чем за 48 часов до пересечения границы.

Также пограничники напоминают, что после новогодне-рождественских праздников традиционно возрастает пассажиропоток на выезд из Украины. «Просим желающих пересекать в этот период государственную границу тщательно изучать актуальный карантин в той стране, куда вы направляетесь, а также в странах, которые будете проезжать транзитом», - говорится в сообщении.

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Автор: УНИАН