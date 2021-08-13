Среди первых локаций - кафе "Припять", крыша 16-этажки, квартира ликвидатора Владимира Правика, КПП "Дитятки", Чернобыль ХАБ и вертолетная площадка.

За 35 лет после Чернобыльской трагедии в зоне отчуждения впервые запускают программу консервации "легендарных объектов" и восстановления инфраструктуры.

Проект будет выполняться при поддержке Офиса президента и программы "Большая стройка", сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов.

"В течение ближайших двух лет в 30-километровой зоне будут проведены работы по консервации знаковых объектов Зоны отчуждения и строительству новых", - рассказали в министерстве.

Среди первых локаций, на которых работы начнутся уже в этом году - кафе "Припять", крыша 16-этажки, квартира ликвидатора Владимира Правика, КПП "Дитятки", Чернобыль ХАБ и вертолетная площадка.

"Это важно не только для того, чтобы сохранить историю, атмосферу и аутентику легендарного героического города, но и для безопасного посещения. Чернобыль должен быть сохранен для будущих поколений всего мира как величайший урок безопасности в истории человечества", - говорят авторы проекта.

Также в Чернобыльской зоне в течение трех лет планируют восстановить основные трассы по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка". По словам координатора программы, заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко, пришло время говорить о новой жизни для Чернобыля.

"Мы работаем над тем, чтобы территория была не местом забвения, а точкой развития. Прежде всего как уникального туристического и научно-технологического кластера. За три года количество туристов выросло в 16 раз, уже работает первая солнечная электростанция Solar Chernobyl, есть возможности для создания новых технологичных предприятий и исследовательских экспедиций", - отметил Тимошенко.

Напомним, ранее он сообщал, что по инициативе президента Владимира Зеленского открывают для всех некогда закрытые территории полуострова Бирючий, парка "Залесье" и Конча-Заспы.

Автор: Иван Бойко