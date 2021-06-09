В Украине запускают пилотный проект по изучению спроса на восстановление туристических маршрутов по Днепру.

В Министерстве культуры и Государственном агентстве развития туризма (ГАРТ) Украины изучают возможность восстановления туристических маршрутов по Днепру.

Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры.

Так, в министерстве запускают пилотный проект по изучению спроса на восстановление туристических маршрутов по Днепру.

"Однодневные промо-маршруты Киев-Канев-Киев и Киев-Чернобыль-Киев будут состоять из путешествия по Днепру на соответственно оборудованных скоростных теплоходах. Во время путешествия предполагается проход шлюзов, многочасовое пребывание и экскурсия на локациях, возвращение в Киев", - сообщили в пресс -службе.

Отмечается, что официальный тендер на популяризацию речных туристических маршрутов в пределах бюджетной программы по раскрытию туристического потенциала Украины уже объявлен ГАРТ.

"Речные маршруты - это возможность расширить предложение для украинских и иностранных гостей, вместе с тем увеличив поток туристов непосредственно к важным точкам достопримечательностей. Для государства это нетипичная программа, но, тем не менее, очень важная", - отметил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

По его словам, эта инициатива реализуется совместно с Министерством инфраструктуры Украины, Государственным агентством по управлению зоной отчуждения, Киевской и Черкасской областными государственными администрациями.

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По итогам пилотного проекта агентство разработает рекомендации по дальнейшей реализации программы туристических водных маршрутов по Днепру.

Аналогичные программы могут быть запущены и в других туристических регионах страны при наличии спроса.

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Автор: Надя Пришляк