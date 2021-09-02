Тем, кто завершил курс вакцинации от коронавируса, теперь не грозит карантин.

Власти эмирата Абу-Даби решили ослабить условия для въезжающих путешественников - теперь вакцинированным от COVID-19 туристам не грозит самоизоляция.

Об этом сообщили в официальном микроблоге Абу-Даби в Twitter.

"Согласно новой процедуре, вступающей в силу с воскресенья, 5 сентября 2021 года, всем вакцинированным туристам, прибывающим в эмират Абу-Даби, не требуется карантин", - говорится в заявлении.

При этом непосредственно перед поездкой въезжающие должны предоставить на сайте или в приложении Федерального управления по вопросам идентификации и гражданства сертификат о вакцинации.

А перед посадкой на самолет им они надо будет показать отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного в течение 48 часов перед вылетом.

Читайте такжеЗдесь сезон тогда, когда удобно вам: секреты отдыха в ДубаеЕсли они прибывают в эмират из стран "зеленой зоны", то на 6 день им понадобится сдать ПЦР-тест повторно. Прибывающим из других стран придется сдавать тесты на 4 и 8 дни.

Протокол распространяется на всех въезжающих старше 16 лет, которые завершили курс вакцинации от коронавируса препаратами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения.

Невакцинированным гражданам, которые прибыли в Абу-Даби из стран "зеленой зоны", придется сдать ПЦР-тест на коронавирус по прилету, а также на 6 и 9 день пребывания в эмират.

Непривитых туристов из других стран ждет 10-дневний карантин.

Напомним, что в июне стало известно о намерении властей Абу-Даби бесплатно вакцинировать иностранных туристов от COVID-19.

Автор: Станислав Кожемякин