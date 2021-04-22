Кроме этого, по сравнению с аналогичным периодом апреля 2020 года среднесуточная нагрузка увеличилась почти на 14%

В апреле Укрзализныця смогла увеличить объемы погрузки грузов на 7,2%. За период с 1 по 21 апреля среднесуточная нагрузка составляет 731 тыс. тонн грузов, тогда как за соответствующий период марта этот показатель составлял 682 тыс. тонн, сообщил в Facebook глава компании Иван Юрик.

«Укрзализныця набирает темп в своем основном бизнесе!" - написал он.

Кроме этого, по сравнению с аналогичным периодом апреля 2020 года среднесуточная нагрузка увеличилась почти на 14%. В ведомстве также отметили, что нагрузка сохраняется практически на уровне доэпидемического апреля 2019 года.

Таких результатов удалось достичь благодаря кардинальному усилению операционной деятельности и оперативным управленческим решениям, пояснили в компании. Специалисты Укрзализныци прогнозируют дальнейший рост показателей нагрузки, что в свою очередь позволит увеличить финансовые поступления

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Автор: Иван Бойко