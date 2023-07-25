Предупреждают о задержке поездов сегодня.

Из-за вражеских обстрелов будет временно изменен маршрут движения поездов Львовского направления, которые обычно следуют через Шепетовку Хмельницкой области. Об этом сообщает Акционерное общество "Украинская железная дорога" в Telegram.

Отмечается, что по состоянию на 6:45 Изменение маршрута коснется поездов №96 Рахов - Киев, №3 Запорожье - Ужгород, №87 Запорожье - Ковель.

"Пассажиров с билетами на эти поезда, которые по разным причинам сегодня не смогут совершить посадку по своей станции, мы принимаем на следующие рейсы Укрзализныци аналогичного направления, обмен билетов не является обязательным", - говорится в сообщении.

Также В "Укрзализныце" предупреждают, что объездной маршрут будет означать задержку поездов, поэтому о точном времени и станции следования наши проводники будут информировать пассажиров непосредственно в поезде.

При этом просят относиться к ситуации с пониманием,потому что принимаются оперативные решения для безопасности каждого пассажира.

Изменения в рисе поездов из-за вражеских обстрелов

Как известно, 19 июля АО "Укрзализныця" также меняла маршруты поездов Львовского направления через Шепетовку Хмельницкой области из-за вражеских обстрелов. Тогда задержка поездов была до двух часов.

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