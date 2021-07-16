На сегодня Венгрия, Греция, Молдова и Турция уже согласились признать украинские сертификаты.

Кабинет министров ведет системную работу по признанию украинских COVID-сертификатов за рубежом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

Он напомнил, что украинские COVID-сертификаты по вакцинации начали выдавать с 1 июля.

"Мы ведем системную работу в направлении системного признания украинских COVID-сертификатов за рубежом, чтобы украинцы могли свободно путешествовать по миру", - сказал он.

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По его словам, на сегодня Венгрия, Греция, Молдова и Турция уже согласились признать украинские сертификаты.

"Цель ближайшего времени - расширить географию действия сертификатов. Этим активно занимается Министерство иностранных дел", - подчеркнул Шмыгаль.

Как сообщал УНИАН, в мае МИД Украины начало работу над заключением двусторонних соглашений по признанию национальных сертификатов о вакцинации для путешествий летом.

Первой страной Европейского Союза, которая признала украинские свидетельства о вакцинации и открыла границы для украинцев с 11 июня, стала Венгрия.

С 5 июля украинские COVID-сертификаты, которые с 1 июля начали выдавать в тестовом режиме, стали доступны первым пользователям мобильного приложения и портала "Дія".

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Автор: Леся Лещенко