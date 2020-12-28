На территории охотничьего хозяйства "Моровское" в Козелецком районе Черниговщины создали заповедник, где развели диких животных только для фотоохоты.
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Как сообщается на официальном сайте "Черниговщина туристическая", таким образом планируется развивать местный туризм без ущерба для животных.
В частности сообщается, что на территории угодий создали хорошие условия для жизни и размножения многих видов животных и птиц, в том числе краснокнижных. Здесь свободно чувствуют себя лошади Пржевальского, европейские олени, лани и косули, муфлоны, дикие кабаны, лоси, буйволы африканские, горные козлы, ламы. Два года назад большое семейство копытных также пополнилось шотландскими коровами и быками. Кроме того, на пойменных лугах обитают краснокнижные орлан-белохвост и черный аист.
При этом для туристов на территории центральной усадьбы "Моровского" строится целый комплекс с гостиницей, рестораном и зоной отдыха на искусственном озере. От трассы туда ведет заасфальтированная дорога.
По словам одного из соучредителей "Моровского", в 2021 году на территории заповедника откроют экологические и туристические маршруты.
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