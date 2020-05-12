В сентябре в Грузии планируют провести сессию UNWTO о будущем мирового туризма

Ранее Грузия стала первой страной, которая уже с 1 июля откроет свои границы для иностранных туристов.

В сентябре 2020 года в столице Грузии Тбилиси запланировано провести 112-ю сессию Исполнительного совета Всемирной туристской организации (UNWTO), на которую будут приглашены десятки министров туризма из разных стран мира.

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Главной темой обсуждения станет будущее мировой индустрии туризма и меры по ее восстановлению, рассказал генеральный секретарь UNWTO Зураб Пололикашвили в ходе видеоконференции с премьер-министром Грузии Георгием Гахария, сообщает Travel Press Club.

Одновременно генсек UNWTO похвалил "грузинский" антикризисный план для поддержки туризма и отметил, что Грузия предприняла очень правильные и успешные шагов, что позволило ей стать первой страной, которая уже с 1 июля откроет свои границы для иностранных туристов. Во время видеоконференции был отмечен успешный опыт Грузии в борьбе с коронавирусом и мероприятия по обсервации граждан в карантинных зонах. "Это хорошее конкурентное преимущество, которое Грузия обязательно должна использовать после открытия границ для иностранных туристов", - отметил генеральный секретарь UNWTO.

При этом Пололикашвили положительно оценил решение правительства Грузии о выделении различных курортов страны для создания "туристических зеленых зон", где не было заражений коронавирусом. По словам генерального секретаря UNWTO, Грузия имеет очень выгодное географическое расположение и за последние годы создала современную туристическую инфраструктуру, что значительно повышает ее конкурентоспособность на мировом туристическом рынке.

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее стало известно, что Грузия будет готова принять иностранных туристов с 1 июля 2020 года.

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