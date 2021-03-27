Цель: выяснить, возможен ли туризм в условиях пандемии.

Правительство Нидерландов в качестве эксперимента бесплатно отправит почти две сотни туристов на отдых в Грецию в отель «все включено».

Читайте такжеДевять новых стран открыли границы для украинских туристовОб этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что голландская туристическая фирма Sunweb подарит 187 путешественникам бесплатный отпуск на греческий остров Родос по системе all-inclusive. Цель: выяснить, возможен ли туризм в условиях пандемии.

Подробности эксперимента

Голландцы окажутся единственными гостями в объекте размещения.

Туристам будет запрещено покидать территорию.

Вернувшихся на родину туристов обяжут пройти десятидневный карантин.

Обладателем путевки может стать любой житель Нидерландов от 18 до 70 лет, не болеющий коронавирусом.

На сегодняшний день на участие в эксперименте подано около 25 тысяч заявок.

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Автор: Катерина Шварц