Германия с 15 июня планирует разрешить въезд иностранцам из стран ЕС - СМИ

Одним из условий является то, что соответствующие страны откроют свои границы для отдыхающих.

Германия планирует отменить запрет на поездки для государств-членов Европейского Союза, а также Великобритании, Исландии, Норвегии, Лихтенштейна и Швейцарии с 15 июня при условии, что уровень коронавирусной инфекции в этих странах позволит ей сделать это.

Об этом со ссылкой на немецкие правительственные источники сообщает Reuters, передает Европейская правда.

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Еще одним условием является то, что соответствующие страны откроют свои границы для отдыхающих.

После отмены ограничений на путешествия Германия также выпустит рекомендации по каждой конкретной стране относительно ситуации с коронавирусом.

Ранее УНИАН сообщал, что с 3 июня Италия открыла границы для путешественников из большинства европейских стран, и теперь они могут въезжать в страну без необходимости проходить 14-дневный карантин.

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