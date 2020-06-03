Италия открыла границы для туристов

Отмена ограничений касается граждан стран Евросоюза и Шенгенской зоны.

С 3 июня Италия открыла границы для путешественников из большинства европейских стран, и теперь они могут въезжать в страну без необходимости проходить 14-дневный карантин.

Читайте такжеИталия открыла Помпеи для туристов после карантина

Об этом сообщает Corriere dela Serra.

Отмена ограничений касается граждан стран Евросоюза и Шенгенской зоны.

Италия также снимает ограничения на поездки внутри страны, позволяя людям перемещаться между регионами. В течение почти трех месяцев путешествие по Италии разрешалось только в необходимых случаях.

Как сообщал УНИАН, Италия с 3 июня позволила открыться всем аэропортам страны, часть из которых была закрыта из-за пандемии коронавируса в марте.

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.