В среднем туристы находятся в Украине от 7 до 10 дней и тратят $929.

Туристы из Объединенных Арабских Эмиратов во время пребывания в Украине в 2021 году в среднем тратили $2220 на человека, что является самым высоким показателем среди представителей других стран.

Об этом на странице в соцсети Facebook сообщила председатель Государственного агентства развития туризма Марьяна Олеськив.

"Среди путешественников наибольшие расходы имели граждане Объединенных Арабских Эмиратов, которые тратили $2220 на человека. Туристы из Саудовской Аравии и Омана тратят несколько меньше ($1500), но это больше чем наши традиционные рынки. Канадцы тратили $1250, гости из США – $1125", - написала она.

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По ее словам, в среднем туристы находятся в Украине от 7 до 10 дней, тратя $929.

Как сообщал УНИАН, количество туристов, которые въехали в Украину в первые три квартала 2021 года, превысило 3 млн человек и выросло на 12,6% по сравнению с первыми тремя кварталами 2020 года.

В ТОП-15 стран по количеству иностранцев, которые въехали в Украину, вошли Молдова, Польша, Россия, Румыния, Беларусь, Турция, Венгрия, Германия, Израиль, США, Саудовская Аравия, Италия, Великобритания, Индия, Азербайджан.

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