Чем раньше покупаешь, тем дешевле: стоимость билетов на поезда Интерсити+ теперь будет меняться

При ранней покупке можно будет получить скидку до 40%, а за несколько суток до даты отправления билеты наоборот будут дорожать.

"Укрзализныця" вводит скидки до 40% на билеты в поездах Интерсити+ при условии покупки заранее.

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Об этом сообщается на сайте "Укрзализныци" .

"Пассажиры скоростных поездов Интерсити+ могут экономить на билетах. Для вагонов 1-го класса действует программа лояльности: покупай раньше - плати меньше. Самые выгодные скидки действуют, если покупать билеты в Интерсити+ за 90-30 суток до даты отправления поезда", - говорится в сообщении.

Отмечается, что скидка действует для путешествий во внутреннем сообщении по территории Украины, а пассажиры таким образом смогут экономить от 40% до 10% стоимости билета.

В частности, за 90-30 суток до даты отправления поезда снижение составит 40%, а за 24-15 суток - 10%.

За несколько суток до даты отправления билеты наоборот будут дорожать. Так, за 4-2 суток до отправления стоимость будет повышаться на 10%, а за 1 сутки - стоимость будет расти на 15%.

При этом скидка (или повышение) будет начисляется только на плацкартную часть билета и распространяется только на вагоны 1 класса скоростных поездов Интерсити+.

При этом министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в своем Telegram-канале напомнил, что в начале лета "Укрзализныця" начала осуществлять продажу билетов за 90 дней до даты поездки, тогда как ранее билеты поступали в продажу не ранее, чем за 45 суток.

Как работают железные дороги в разных странах мира

Практика удорожать билеты по мере приближения к дате путешествия довольно распространена в Европе. К примеру, в Австрии или Германии билеты поступают в продажу за несколько месяцев до поездки, и, соответственно, более дешевые. По мере приближения к дате путешествия они становятся намного дороже, а в день поездки вообще могут стоить в несколько раз дороже предварительной цены. Как работают железные дороги в Австрии, читайте в нашем большом материале.

В Европе в последние годы все чаще поднимается вопрос об отказе от авиаперелетов в пользу более экологичных видов транспорта, в частности, поездов. Европейские железнодорожные операторы, в свою очередь, оперативно реагируют на растущий интерес к поездам, предлагая новые маршруты и дополнительные услуги, а также снижая стоимость билетов на такой вид транспорта.

Швеция планирует запустить новое международное ночное железнодорожное сообщение с Германией и Бельгией до 2022 года в рамках программы по расширению сети ночных поездов по Европе с целью отказа от коротких внутренних авиаперелетов.

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