Его сани с позывным Red nose ("Красный нос") и бортовым номером HoHoHo.

Санта-Клаус-в пути, сейчас он пролетает над Тихим Океаном.

Об этом свидетельствуют данные сайта Flightradar, отслеживающего его маршрут. Сани Санты с бортовым номером "Хо-хо-хо", по данным сайта, находятся на высоте более 11 километров.

Читайте такжеВ Германии состоялся праздничный забег Санта-Клаусов (фоторепортаж, видео)Как говорится в сюжете ТСН, из своей резиденции на Северном полюсе он вылетел накануне. Санта-Клаус облетит весь мир, несмотря на пандемию коронавирус. Как отметили в ВОЗ ранее, у Санты уже давно выработался иммунитет, поэтому ничто не помешает ему доставить подарки и детям, и взрослым.

Проследить полет сказочного героя в режиме онлайн можно по ссылке.

Над Украиной он ежегодно пролетает вечером 24 декабря ориентировочно между 21:00 и 22:00.

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Автор: Ольга Робейко