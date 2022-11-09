В число самых инклюзивных городов мира попали Амстердам, Нью-Йорк, Париж, Лондон и Сидней.

Путешественники с ограниченными физическими возможностями назвали топ-10 самых доступных городов под их потребности.

Об этом свидетельствуют результаты исследование, проведенного CEO Valuable 500, в рамках которого были опрошены 5000 респондентов с ограниченными возможностями в Великобритании, США, Австралии, Китае и Японии.

Среди прочего, учитывались такие критерии, как доступное транспортное сообщение, наличие необходимых указателей, расположение жилья рядом с туристическими достопримечательностями, магазинами и ресторанами, а также внимательное отношение к людям с инвалидностью, пишет The Independent.

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Топ-10 самых доступных городов для туристов с инвалидностью:

1. Амстердам (Нидерланды).

2. Лас-Вегас (США).

3. Нью-Йорк (США).

4. Орландо (США).

5. Париж (Франция).

6. Шанхай (Китай).

7. Лондон (Великобритания).

8. Сингапур (Сингапур).

9. Сидней (Австралия).

10. Токио (Япония).

При этом составители рейтинга призвали ответственные за туризм органы продолжить работу над улучшением доступности городов для путешественников с инвалидностью.

"Механизмы доступности для людей с ограниченными возможностями остаются второстепенными для индустрии путешествий и туризма, поэтому мы изучаем каждый аспект путешествия для людей с ограниченными возможностями в этом массиве исследований", – говорится в отчете.

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее журнал о географии, природе, культуре и путешествиях National Geographic назвал топ-25 мест в мире, которые стоит посетить в 2023 году. Среди прочего в рейтинг попали направления, где проводится новаторская работа в области экотуризма, устойчивого развития и инклюзивных путешествий.

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