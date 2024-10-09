Этот город называют центром искусства и культуры.

В Германии есть красивый город, который имеет много музеев и похож на Флоренцию, однако без больших толп. Речь идет о Дрездене - третьем по величине городе на востоке Германии после Берлина и Лейпцига, часто его называют "Флоренцией на Эльбе" из-за его красивой архитектуры и расположения на берегу реки, пишет Express.

Поэтому эксперты советуют тем людям, которые хотят убежать от толпы, обратить внимание на Дрезден, который подвергся разрушениям во время Второй мировой войны. В течение последних десятилетий город значительно реконструировали, однако он до сих пор имеет последствия от бомбардировок 1945 года.

"Дрезден - город искусства и культуры, с более 50 музеями и 30 малыми и большими театральными сценами. Этот восточногерманский аутсайдер имеет один из самых красивых исторических центров в Европе, поэтому легко понять, почему так много людей влюбляются в его романтические пейзажи и барочную архитектуру", - рассказывают в издании.

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Также город известен своими тремя главными известными достопримечательностями, а именно барочным дворцом Цвингер, оперным театром Земперопер и церковью Богоматери, которая является символом восстановления Дрездена.

Кроме того, в городе есть Королевский дворец, в котором находится крупнейшая в Европе коллекция сокровищ, а также он является одним из старейших зданий Дрездена.

В свою очередь вдоль реки Эльба можно найти много ресторанов и баров, которые показывают ночную жизнь города.

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Ранее был назван старейший город Европы, которому 8 тысяч лет. Речь идет о Пловдиве, он является вторым по величине в Болгарии и находится в 150 километрах к юго-востоку от столицы Софии.

Также стало известно о городке в Испании, который идеально подойдет для отдыха осенью. Городок известен своими улицами из брусчатки, средневековыми домами и прекрасными видами, которыми можно любоваться со смотровой площадки на площади, находящейся на краю муниципалитета.

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