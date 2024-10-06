Этот городок известен своей средневековой архитектурой.

Кастельфулит-да-ла-Рока является одним из самых живописных городков Испании, который находится в регионе Жирона, Каталония. Он расположен между двумя реками и известен тем, что "прислонился к вершине впечатляющей базальтовой скалы, которая стала одним из самых известных изображений региона", пишет Express.

Городок известен своими улицами из брусчатки, средневековыми домами и прекрасными видами, которыми можно любоваться со смотровой площадки на площади, находящейся на краю муниципалитета.

"Кастельфулит расположен в заповеднике вулканической зоны Гарротса, прекрасной охраняемой природной зоне, и является идеальным местом для посещения осенью", - отмечают в издании.

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На сайте Tripadvisor, который занимается путешествиями, говорится о том, что этот городок является "сокровищем за пределами основных маршрутов".

"Он находится не на главной дороге, но вы должны его найти. Расположенный высоко на скалистом хребте, это живописная жемчужина. Множество заведений питания", - рассказал один из туристов.

Другой посетитель отметил:

"Удивительное село на скале. Средневековый городок. Идеальное место, чтобы провести пару часов, гуляя вокруг... Одна из самых красивых деревень Каталонии, обязательная для посещения!"

Туризм в мире - последние новости

Ранее эксперты рассказали о городе в Италии, который стоит посетить в октябре. Речь идет о городе Лукка, который находится в регионе Тоскана. Сейчас этот город сохраняет заметную атмосферу Средневековья в своей архитектуре.

Также был назван живописный регион в Италии со средневековыми городками и обширными виноградниками, куда приезжает меньше туристов, чем в более посещаемые места Европы. Речь идет о регионе Абруццо, который расположен между побережьем Адриатического моря и Апеннинскими горами.

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