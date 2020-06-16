Wizz Air будет временно летать из "Борисполя" (список рейсов)

В настоящее время въезд на территорию ЕС для украинцев ограничен.

Аэропорт "Борисполь" готовится обслужить восемь рейсов авиакомпании Wizz Air 17 июня - их перенесли из второго столичного аэропорта в Жулянах.

Об этом сообщили в пресс-службе предприятия, пишет портал avianews.com.

Речь идет о вылетах в Краков, Варшаву, Дортмунд, Будапешт, Мемминген, Таллинн, Лондон и Копенгаген. Данный перенос рейсов из "Жулян" в "Борисполь" является временным, уточнили в аэропорту. Он связан с закрытием базового аэропорта лоукоста в Киеве из-за карантина.

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Вылеты и прилеты всех рейсов в "Борисполе" обслуживаются в терминале D. В аэровокзальный комплекс пускают только пассажиров в масках. Встречающие и провожающие не могут проходить в здание.

Перед выездом в аэропорт путешественникам необходимо уточнить правила въезда в страну назначения и условия прохождения карантина, если такие требования накладываются по прилету.

На данный момент в страны ЕС и Шенгенской зоны могут въезжать только граждане этих стран, иностранцы с видом на жительство и важные работники. Полный список исключений необходимо уточнять в посольствах конкретных государств.

Как сообщал УНИАН, ранее в аэропорту "Киев" рассказали, когда возобновят отмененные международные рейсы.

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