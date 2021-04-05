Теперь украинские туристы смогут быстрее добираться до отелей, расположенных в курортном регионе Алании.

Украина и Турция договорились о расширении авиасообщения между странами и добавили 112 частот в неделю, которые могут использовать авиакомпании обеих стран.

Читайте такжеНовому украинскому лоукосту разрешили летать по 29 маршрутам (список)Расширение авиасообщения провели путем обмена письмами между регуляторами обеих стран. Новые договоренности позволяют авиакомпаниям открыть регулярные рейсы из города Газипаша в провинции Анталья в Киев, Днепр, Одессу, Харьков, Львов, Херсон, Николаев, Винницу, Черновцы, Ивано-Франковск и Запорожье.

Частота полетов из Киева в Газипашу (находится недалеко от Алании) может составлять до 14 рейсов в неделю для каждой из сторон, из региональных аэропортов Украины — по 7 рейсов в неделю, передает avianews.com со ссылкой на Директорат гражданской авиации Турции.

Также в соглашение формально внесены Донецк, Симферополь и Севастополь, однако полеты сюда не могут выполняться. В Донецке аэропорт разрушен в ходе боевых действий в 2014-2015 годах. Аэропорты Севастополя и Симферополя закрыты Украиной для авиасообщения.

В рамках нынешней либерализации Украина и Турция также договорились увеличить квоту на маршруте Киев-Бодрум вдвое - с семи до 14 рейсов в неделю.

Новыми возможностями уже воспользовались авиакомпании МАУ и SkyUp. Первая получила права на полеты на линии Киев-Газипаша с частотой четыре раза в неделю и расширила право на полеты из Киева в Бодрум с трех до семи рейсов в неделю. SkyUp получил разрешение на полеты из Киева в Бодрум с частотой до трех раз в неделю.

С учетом изменений авиакомпании могут выполнять регулярные рейсы между следующими парами городов

в Украине:

Киев

Днепр

Одесса

Харьков

Львов

Херсон

Николаев

Винница

Черновцы

Ивано-Франковск

Запорожье

в Турции:

Стамбул

Анкара

Измир

Бодрум

Даламан

Бурса

Адана

Газипаша

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Автор: Ирина Погорелая