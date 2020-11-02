30 октября авиакомпания получила разрешение Госавиаслужбы на выполнение чартерных рейсов в Ташкент два раза в неделю.

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines 12, 19 и 26 ноября выполнит три нерегулярных рейса по маршруту Киев - Ташкент - Киев.

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Об этом сообщила пресс-служба компании.

«30 октября авиакомпания SkyUp получила разрешение Госавиаслужбы на выполнение чартерных рейсов в Ташкент два раза в неделю. В ноябре 2020 авиакомпания SkyUp выполнит три нерегулярных рейса по маршруту Киев - Ташкент - Киев. Полеты состоятся 12, 19 и 26 ноября», - сказано в сообщении.

Также пресс-служба сообщила, что с 1 октября 2020 года для въезда в Узбекистан нужно иметь отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 72 часа до прибытия в страну.

Согласно сообщению, с 28 сентября в Украине разрешен въезд гражданам других стран. По данным Минздрава Украины от 2 октября, Узбекистан входит в «зеленую зону», поэтому после въезда в Украину не требуется самоизолироваться или сдавать ПЦР-тест.

Справка УНИАН. Авиакомпания SkyUp зарегистрирована в Киеве в 2016 году, учредителем является компания "ACS-Украина" Татьяны Альбы и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор Join Up.

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines в сентябре текущего года перевезла 168 тыс. 379 пассажиров. В частности, 29 тыс. 689 пассажиров были перевезены на регулярных рейсах, а 138 тыс. 690 человек воспользовались чартерными рейсами. Средняя загруженность рейсов в сентябре составила 88%.

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Автор: Павел Степанец