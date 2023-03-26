Более 60 человек пропали без вести.

После того, как власти Туниса активизировали репрессивные действия против мигрантов из других стран Африки, не имеющих документов, потоки мигрантов хлынули в Европу с новой силой. За последние несколько дней у побережья Туниса затонули несколько лодок, которыми мигранты пытались добраться до Италии. Итальянские власти накануне обвиняли Россию в намеренном генерировании волн беженцев.

Как пишет The Guardian, только на одной из лодок, перевозивших мигрантов через Средиземное море в Италию, погибли по меньшей мере 19 человек из Африки. Всего за последние четыре дня пять лодок с мигрантами затонули возле южного города Сфакс в Тунисе, который в настоящее время является ключевым пунктом отправления для мигрантов. В результате 67 человек пропали без вести, девять погибли.

Как сообщила береговая охрана Туниса, с одной из лодок были спасены пять человек. Еще около 80 лодок, направлявшихся в Италию, береговая охрана останавливала. Были задержаны более 3 тысяч человек, преимущественно выходцев из стран Африки, расположенных южнее Сахары. Итальянская береговая охрана сообщила ранее на этой неделе о спасении 750 человек.

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Ситуация в Тунисе - что стоит знать

В прошлом месяце президент Туниса Кайс Сайед публично напал на мигрантов из других частей Африки, находящихся в стране. Он заявил, что нелегальная миграция якобы является частью международного заговора с целью изменить демографическую картину в его стране. По сообщениям СМИ, эта речь сопровождалась обысками мигрантов, выселением их из домов и другими репрессивными мерами.

На этом фоне многие мигранты приняли решение покинуть страну. По данным ООН, в первые недели 2023 года в Италию попало не менее 12 000 человек из Туниса. За аналогичный период прошлого года - 1300 человек.

По сообщению итальянского агентства новостей ANSA, только за одни сутки более 2000 соискателей убежища прибыли на итальянский остров Лампедуза. На этом фоне премьер-министр Италии Джорджа Мэлони заявила, что ее страна столкнется с большим потоком мигрантов с севера Африки, если стабильность в Тунисе не будет обеспечена. Она призвала международных партнеров и МВФ принять меры.

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