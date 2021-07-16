Хорватские власти отменили для граждан Украины необходимость предоставлять причину для въезда в страну.

После того, как Евросоюз включил Украину в список "зеленых" стран, власти Хорватии освободили украинских граждан от необходимости предоставлять причину для въезда в страну.

Об этом сообщили в посольстве Украины в этом балканском государстве.

"Путешествующие из Украины могут совершить поездку в Республику Хорватию без необходимости доказывать или обосновывать свои причины поездки, если они соответствуют эпидемиологическим условиям въезда", - отметили дипломаты.

При этом для беспрепятственного въезда необходимо предоставить один из документов:

отрицательные результаты ПЦР-теста (полученного не больше чем за 72 часов до пересечения границы) или экспресс-теста (не больше 48 часов) на коронавирус;

COVID-сертификат о полном курсе вакцинации от коронавируса (принимаются препараты от Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson или SinoPharm), завершенном не раньше 14 и не позже 210 дней до въезда;

справка о том, что человек переболел COVID-19 и в течение шести месяцев получил одну дозу вакцины (не позже, чем за 210 дней до пересечения границы);

положительный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на коронавирус, выданный в течение последних 180 дней, но не раньше, чем за 11 дней до въезда в Хорватию.

Всех, хто не сможет предоставить хоть один из этих документов, впустят в страну, но их будут ждать 10 дней самоизоляции либо сдача теста на COVID-19 за свой счет.

От тестирования освобождаются дети до 12 лет, путешествующие с родителями либо опекунами, которые смогли предоставить необходимый COVID-документ.

При этом по возвращении в Украину путешественников будет ждать 14-дневная самоизоляция либо необходимость сдавать ПЦР-тест.

Тем, кто проезжает через Хорватию транзитом, необходимо покинуть территорию страны за 12 часов после въезда, в противном случае в Украине их будет ждать самоизоляция.

В июне власти Хорватии разрешили предоставлять на границе отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанный не более, чем за 72, а не 48 часов до пересечения границы.

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Автор: Станислав Кожемякин