Справку не нужно будет предъявлять только в случае транзита в третьи страны через аэропорты Турции при условии, что пассажир не покидает транзитную зону.

Минздрав Турции с 28 декабря вводит требование по обязательному наличию отрицательного ПЦР-теста на коронавирус для всех прибывающих в страну.

Принятый документ предусматривает, что правило действует для путешествующих авиационным транспортом, а с 30 декабря - водным и наземным транспортом, пишет avianews.com.

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В частности, перед посадкой в самолет, автобус или корабль пассажир от 6 лет должен будет предъявить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, которая подтверждает, что человек не болеет. Без данной справки пассажира не допустят на борт самолета.

Анализ должен быть сделан не ранее чем за 72 часа до въезда в Турцию.

Как отмечает avianews.com, требование о наличии справки с результатом ПЦР-теста не будет относиться к тем пассажирам, которые следуют с пересадкой в третьи страны через аэропорты Турции и не покидают транзитную зону.

"Например, если путешественник вылетает из Киева в Нью-Йорк с пересадкой в Стамбуле, ему не нужно предъявлять справку для транзита через Турцию", - пишет издание.

Согласно решению Минздрава Турции, требование о наличии ПЦР-теста на коронавирус будет действовать до 1 марта 2021 года.

Новые меры власти Турции приняли после значительного роста количества заболевших COVID-19 в последние недели.

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Из-за этого 18 декабря 2020 года Украина включила Турцию в красную зону и начала требовать от всех, кто прибывает их этой страны, прохождение 14-дневной самоизоляции или сдачи теста на коронавирус.

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Автор: Александр Топчий