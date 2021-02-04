Вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина рассказала, к чему украинским путешественникам готовиться летом.
Об этом говорится в интервью ТСН.
Она подчеркнула, что сейчас есть три сценария развития событий.
Первый заключается в возникновении трудностей с планированием летних поездок из-за продления правительствами стран мира жесткого карантина.
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По словам Стефанишиной, на сегодня Государственная авиационная служба уже утвердила перечень стран для выезда украинцев в летний сезон. Это естественные туристические направления, такие как: Турция, Кипр, Тунис, Черногория, Хорватия, Болгария, Грузия, Албания и другие. Некоторые из них страны ЕС.
"Второй сценарий заключается в том, что может быть существенное снижение уровня заболеваемости в Украине, и это конечно будет способствовать открытию границ. Но также третий сценарий заключается в том, что предпосылкой доступа к определенной стране будет получение вакцины. К тому времени, как я уже говорила, не будет дефицита в доступе к вакцине. Это не будет проблемой, так же и в Украине", – отметила вице-премьер.
Она назвала мифом информацию западных СМИ о том, что Украина получит широкий доступ к вакцине только в 2023 году.
"У нас уже есть позитивные решения по COVAX. Мы также имеем достаточно успешные переговоры с признанными производителями вакцин. Так же мы ведем переговоры с ЕС о перераспределении излишков вакцин в Украину. Поэтому, это (статья The Economist) абсолютно нереалистичный сценарий. Мы говорим о том, что вакцины в Украине будут уже весной этого года точно, возможно, и раньше", – пояснила Стефанишина.
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