Телеведущий покажет, где в Украине искать настоящий экстрим и найдет в лесу Харьковской области украинский "адронный коллайдер".

В новом выпуске "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим", который выйдет 21 ноября в 17:30 на телеканале 1+1, телеведущий отправится на поиски скрытых туристических сокровищ Украины и откроет нетипичные локации и занятия, которые поразят даже самых требовательных путешественников.

Накануне выпуска Дмитрий Комаров побывал в гостях "Сниданка с 1+1" и рассказал, чем будут удивлять его тревел-шоу. Телеведущий принес в студию трубку индейцев ваорани для стрельбы, которую привез из экспедиции в Эквадоре, и во время эфира продемонстрировал, как ею пользуются племена. А для поклонников тревел-шоу "Мир наизнанку" Дмитрий подготовил сюрприз – амулет с зубом крокодила, который разыграют в соцсетях "Сниданка".

В новом выпуске "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим" автор проекта покажет локацию на Ровенщине, которая абсолютно заслуженно входит в перечень самых романтичных мест не только Украины, но и всей планеты – туннель любви.

Читайте такжеВ новом выпуске "Мир наизнанку. Эквадор" Дмитрий Комаров попробует на вкус смертоносный яд курареСуществует множество легенд, как и почему появилось это место, но настоящую историю под грифом "секретно" телеведущий-путешественник эксклюзивно расскажет в новом впуске, а еще найдет и покажет то, что вы никогда не увидите на фото туристов в Инстаграм.

"В 40 минутах от Ривного общественным транспортом можно попасть в настоящую сказку. Это просто невероятно красивое место, которое должен увидеть хоть раз в жизни каждый. Кроны деревьев соприкасаясь образуют бесконечный тоннель, в конце которого мы видим свет", – заинтриговал Дмитрий Комаров.

В Запорожье Дмитрий Комаров отправится, чтобы на себе опробовать одно из самых экстремальных развлечений в Украине – роупджампинг. Телеведущий спрыгнет с заброшенной теплотрубы высотой 120-метров, это высота 40-этажного жилого дома.

"Наконец-то я добрался до этого аттракциона. Я очень многое об этом месте читал и давно мечтал совершить этот скачок и наконец я испытаю свои нервы на прочность. Дело – труба, друзья", – рассказал Комаров.

В выпуске зрители узнают, чем отличается роупджампинг от банджждампинга. А опытные инструкторы и одновременно рекордсмены мирового уровня объяснят, как правильно подготовиться к этому суперэкстремальному развлечению, и с учетом требований техники безопасности, спрыгнуть с знаменитой запорожской трубы.

А в Харьковской области Комаров найдет украинский "адронный коллайдер". Мало кто знает, что в отличие от европейских прототипов, украинский коллайдер находится прямо посреди леса, а невооруженным глазом здесь можно увидеть движение заряженных частиц, но речь идет не об атомах…

"То, что вы увидите вас очень поразит", – заинтриговал автор проекта.

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Автор: Марина Григоренко