Ведущий удивил фанатов тем, как молодо он выглядит на фоне младших родственников.

Ведущий тревел-шоу "Мир наизнанку" и главный путешественник Украины Дмитрий Комаров умилил сеть схожестью со своими младшими братом и сестрой. Оказалось, он выглядит ровесником родственников, которые младше его на шесть лет.

В своем Instagram он поздравил брата и сестру с их днем рождения, а также рассказал трогательную историю о том, как он "предвидел" их появление.

Брат и сестра Комарова - двойняшки. По словам ведущего, он очень любит своих родственников и очень благодарен родителям за то, что они сделали ему лучший подарок, сделав его старшим братом.

Комаров рассказал, что он сам "выпросил" брата и сестру у родителей. Будучи шестилетним малышом, он еще не выговаривал букву "р", поэтому просил у мамы и папы "блатика и сестличку".

"И несмотря на то, что УЗИ в 1989 почему-то показало одного ребенка, я продолжал говорить всем вокруг, что у меня будет братик и сестричка. Так и получилось. Сестра старше брата на 10 минут", - написал Комаров о том, как он "предвидел" появление двойняшек.

Ведущий показал фото со своими братом и сестрой. Поклонники пришли в восторг от трогательных семейных кадров. Многие заметили, что двойняшки очень похожи на Комарова. Некоторые даже пошутили, что ведущий и его брат с сестрой на самом деле "тройняшки".

"Как же вы все похожи", "Будто тройняшки", "Какие вы классные", "Прям клоны", - написали восторженные поклонники.

Фанатам очень понравилась история от ведущего. Они присоединились к поздравлениям брата и сестры Комарова, а самого путешественника многие поблагодарили за теплые семейные снимки.

Также Вас могут заинтересовать новости:

Автор: Полина Кузенко