В новом выпуске "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим" телеведущий проверит на себе давние мольфарские ритуалы, а также узнает прогнозы личной жизни и дальнейшей политической ситуации в Украине.

В новом выпуске "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим", который выйдет 5 декабря на 1+1, телеведущий покажет мистическую сторону Карпат, побывав в гостях у последних украинских мольфаров.

"По легенде, мольфары – это посредники между нашим и потусторонним миром. Говорят, что действительно сильные мольфары могут покорять не только силу стихий, но и общаться с духами, читать мысли, понимать то, что неподвласно обычным людям", – рассказал Дмитрий Комаров.

Телеведущий выяснит, почему именно в Карпатских горах рождаются сильные прорицатели и мольфары, и что нужно сделать, чтобы стать их последователем. Разобраться в этом ему поможет одна из последних украинских мольфарок – Мария. У нее в гостях Дмитрий попробует необычный напиток по местному рецепту – кофе со сметаной и узнает секрет спасительного оберега, который сможет сделать каждый зритель.

Телеведущий испытает на себе один из методов гадания с помощью воска и узнает, сколько детей и счастливых лет жизни ему приготовила судьба. Он также спросил Марию о будущем родной страны: как закончится каденция действующего президента Владимира Зеленского, и в каком году Украина станет процветающим государством.

Команда проекта посетила дом еще одной местной мольфарки - Калины, которая, как верят местные жители, имеет редкий дар исцеления. Специально для главного путешественника страны Калина проведет ритуал лечения старой травмы с помощью "пакля" – льняного волокна, и в буквальном смысле разведет огонь на колене телеведущего. Какие последствия будет иметь этот обряд, зрители смогут увидеть совсем скоро.

Читайте такжеВ новом выпуске "Мир наизнанку. Эквадор" Дмитрий Комаров попытается оседлать ламу (фото)Путешествие Дмитрия Верховиной и местными окраинами продолжится встречей с Иваном, родным внуком сильнейшего и известнейшего мольфара Украины – легендарного Михаила Нечая. Мужчина впервые эксклюзивно для 1+1 расскажет телезрителям о таинственной смерти своего дедушки и каким был в жизни великий "белый" маг. Михаил Нечай был известен на всю страну. В 1989 году он даже получил официальное приглашение на фестиваль Червона рута, чтобы разгонять облака. Люди приходили в его дом и ждали в палатках по несколько дней, чтобы пообщаться с ним. Но в 2011 году один из таких гостей убил Михаила Нечая ножом.

Комарову удалось лично встретиться с "белым" магом при его жизни.

"Я был невероятно поражен новостью о его смерти, это было больно. До знакомства с ним я вообще не верил в существование мольфаров, не понимал этого. Он был невероятно светлым, человечным. В его дом приходили за советом самые известные люди Украины, и он никому не отказал. А в результате это обернулось трагедией", – прокомментировал телеведущий.

В предыдущих выпусках "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим":

Автор: Марина Григоренко