В новом выпуске "Мира наизнанку" зрителям покажут такие необычные блюда, как жареные опасные пауки и смертоносная рыба фугу.

15 августа 2022 года в 17:00 на телеканале ТЕТ состоится возвращение на экраны популярного тревел-шоу "Мир наизнанку".

Как отмечает пресс-служба 1+1, отныне по будням главный путешественник страны Дмитрий Комаров, который за 13 сезонов шоу "Мир наизнанку" объездил 17 стран мира, будет рассказывать о традициях и обычаях разных стран мира. В первом выпуске речь пойдет о необычных гастрономических традициях.

Например, в первом сезоне шоу в Камбодже путешественник попал в племя кхмеров, которые никогда не видели белых людей. Комаров также изучил, чем они питаются. Оказалось, что во времена Пол Пота, когда всю страну заставляли работать на рисовых полях, люди начали есть пауков, и это блюдо стало для них настоящим деликатесом. Охота на них очень опасна. Пауки имеют крупные зубы, от укуса можно получить серьезную опухоль, даже умереть. Кхмеры показали съемочной группе "Мира наизнанку" весь процесс приготовления: пауков ловить нужно руками, но брать за спинку, чтобы паук не вывернулся и не укусил. Потом, как картошку фри, этих гигантов жарят в масле и едят целыми.

Между тем, в 2017 году во время экспедиции в Японию Комаров решился испытать удачу и отведать смертоносную рыбу фугу, от яда которой не существует противоядия. В Японии эту рыбу готовят исключительно те, кто имеет специальную лицензию. Несмотря на такую опасность, японцы обожают этот деликатес и ежегодно употребляют более 10 тонн рыбы фугу.

"Это самый опасный деликатес в моей жизни. Яда одной рыбы фугу достаточно, чтобы убить 40 человек", – отметил телеведущий перед тем, как попробовать кусочек сырой фугу.

В одном из последних сезонов программы, в Эквадоре путешественник изучал кухню дикого племени ваорани. Несмотря на огромный багаж путешествий, способ приготовления местных лакомств чича удивил даже Комарова. Эти сладости готовятся из местного корнеплода юкки, однако необычным для украинцев методом.

"Чича – традиционное лакомство ваорани. Еда на каждый день, что-то вроде борща для индейцев Эквадора. Без чичи здесь не обходятся ни будни, ни праздники. Готовят ее очень странным способом. Более чем за 10 лет путешествий по всему миру и поедания всякой гадости, я не видел ничего подобного. Чтобы блюдо было сочнее и вкуснее – вареную юкку жуют, а затем снова выплевывают в блюдо. Причем Чича считается готовой лишь после того, как местную "картошку" тщательно пережевали, выплюнули и дали ей настояться", – рассказал Комаров.

Как сообщал УНИАН, также "Мир наизнанку" можно будет смотреть на YouTube, где кроме основных выпусков программы будут выходить эксклюзивные видео в новом формате.

Кроме того, отныне шоу будет выходить и на иностранных языках, в том числе на английском, польском, французском и испанском.