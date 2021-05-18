С помощью нового чат-бота украинцы, находящиеся за рубежом, смогут оперативно решить целый ряд важных вопросов.

В Министерстве иностранных дел Украины запустили новый чат-бот для круглосуточной консульской поддержки граждан Украины за рубежом.

Читайте такжеПлюс три країни: українці наразі можуть подорожувати до 107 країн світу - МЗСКак передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал во время онлайн-брифинга.

"Сегодня я рад объявить о запуске новой услуги, нового цифрового продукта МИД - это чат-бот платформа для круглосуточной консульской поддержки граждан Украины. Бета-версия цифрового продукта чат-бота уже работает и доступна в мессенджере Telegram, а также на сайте МИД. Присутствие чат-бота на других платформах МИД будет только расширяться, это будет общедоступная услуга", - сказал Кулеба.

Глава МИД уточнил, что в Telegram чат-бот можно найти по адресу @MFA_support_bot.

"Благодаря этому удобному цифровому продукту сотни тысяч украинских граждан могут круглосуточно и из любой точки мира всего в несколько кликов получить необходимую информацию по консульским вопросам. Продукт пока рассчитан прежде всего для помощи гражданам Украины, которые проживают за рубежом или путешествуют за рубежом", - сказал Кулеба.

Также министр сообщил, что именно можно узнать в этом новом продукте. "Например, как найти консульство и попасть на прием, как оформить паспорт или удостоверение личности на возвращение в Украину, как встать на консульский учет, как осуществить нотариальные действия и заверить документы, как проголосовать на выборах за пределами Украины, что делать в случае чрезвычайных ситуаций, а также ряд других консульских вопросов", - сказал Кулеба.

Министр отметил, что этот чат-бот будут упрощать жизнь граждан, которые смогут с легкостью узнать необходимую информацию прямо в мессенджере.

Какие еще услуги доступны украинским туристам онлайн

С началом пандемии коронавируса все больше услуг перешли в онлайн формат, в том числе в сфере туризма. Уже больше года в Украине функционирует приложение "Вдома", с помощью которого контролируется, как украинцы отбывают самоизоляцию по возвращению из-за границы.

Кроме того, теперь украинцы могут узнать об условиях посещение любой страны мира на специальном ресурсе МИД с интерактивной онлайн-картой.

Также на данный момент в Украине ведется работа над созданием паспортов вакцинации, которые позволят украинцам проще путешествовать в период пандемии. Предполагается, что получать их пожно будет уже с 1 июля в том числе в онлайн-режиме.

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Авторы: Марина Григоренко, Виталий Саенко