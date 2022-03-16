Решение приняли из-за текущей военно-политической ситуации.

Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" (МАУ) продлевает приостановку регулярных и чартерных рейсов в Украину до 16 апреля 2022 года.

Об этом сообщает пресс-служба МАУ.

"Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины", учитывая текущую военно-политическую ситуацию, пролонгирует приостановку регулярных и чартерных рейсов из/в Украину до 23:59 15 апреля 2022 года по киевскому времени. Авиакомпания МАУ отмечает, что поддерживает и будет поддерживать связь с МИД Украины, Министерством инфраструктуры Украины. Учитывая сложную ситуацию в условиях военного положения авиаперевозчик обращает внимание на возможность вынужденных задержек и осложнений обратной связи на сервисных каналах коммуникации с пассажирами и рассчитывает на понимание", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всем пассажирам авиакомпании и гражданам Украины, которые оказались за рубежом и должны вернуться в Украину, следует зарегистрироваться на сайте Государственной регистрации украинских граждан.

Пассажиры отмененных рейсов могут воспользоваться следующими возможностями (учитывая технические нюансы в условиях военного положения в Украине):

переоформить билеты, рейсы, которые были отменены с 24 февраля, на новые даты после стабилизации ситуации;

аннулировать бронирование, чтобы билет остался активным для переоформления на новые даты, которые можно будет уточнить позже, в течение срока действия билета (год с момента приобретения);

получить промокод на полную сумму билета плюс 25% бонус;

вернуть стоимость билета. Указать точные сроки возврата пока нет возможности.

Пассажирам, которые оформили промокод в марте - апреле 2020 года, после 15 апреля в автоматическом режиме будет продлен срок действия промокода еще на один год (соответственно, до марта - апреля 2023 года).

Пассажирам, которые хотели бы получить возврат стоимости промокода, такая возможность будет предоставлена. Указать точные сроки возврата пока нет возможности.

Отмечается, что за консультацией или переоформлением билетов рекомендуется обращаться в агентства, где были приобретены билеты, или в Центр поддержки клиентов, заполнив необходимую форму обратной связи на официальном сайте авиакомпании.

В компании добавили, что информирование пассажиров отмененных рейсов относительно дальнейших действий будет осуществляться по электронной почте или по телефону, указанным при бронировании.

Как сообщал УНИАН, в конце февраля авиакомпания "Международные авиалинии Украины" приостановила все регулярные и чартерные рейсы с и на территорию Украины.

МАУ: справка УНИАН

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) основана в 1992 году. Она осуществляет рейсы в столицы и ключевые города Европы, Азии, Африки, СНГ и США, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров. Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева "Борисполь".

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