Тарас Тополя пригласил украинцев набираться сил на Хортице (видео)

Саундтреком кампании #МандруйУкраїною стала песня группы «Антитела» - «Лови момент».

Государственное агентство по развитию туризма в Украине 21 августа запустило второй из серии социальных промо-роликов «Мандруй Україною», созданный для пропаганды внутреннего туризма с помощью известных украинцев.

На этот раз «послами украинского туримза» стали участники популярной группы «Антитела» и их фронтмен Тарас Тополя, которые пригласили украинцев посетить мощное «место силы» - Национальный заповедник «Хортица» (Запорожье).

Как напоминают в ДАРТ, проект #МандруйУкраїною - первая масштабная промокампания, ориентированная на развитие внутреннего туризма в Украине. Ее цель - привлечь украинцев к путешествиям по стране. Здесь речь идет не только об отдыхе, но и о познании истории и культуры Украины.

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Как напоминают в ДАРТ в своем Telegram-канале, в июне в соцсетях была запущена акция #МандруйУкраїною, к которой присоединилось много украинских звезд. Под этим хешгетом уже есть более 60 тысяч постов, где люди продолжают делиться информацией о своих любимых туристических локациях. Проект реализуется на волонтерских началах с участием государства, бизнеса и креативных индустрий.

Саундтреком кампании #МандруйУкраїною стала песня группы «Антитела» - «Лови момент».

Первый ролик в рамках акции #МандруйУкраїною вышел в июле 2020 года с участием призера Олимпийских игр по художественной гимнастике Анны Ризатдиновой и кулинарного эксперта Евгения Клопотенко, которые отправились в Аскании-Нова на Херсонщине.

Идеи для путешествий по Украине

Остров Хортица в Запорожье лучше посещать весной, когда активно цветут полевые травы. Но и осенью там тоже чрезвычайное хорошо. Что посмотреть на Хортице, читайте в нашем большом материале.

Также идеально для осенних путешествий подойдет город-крепость Каменец-Подольский.

Если же очень скучаете по Европе, вам обязательно следует заглянуть в Дрогобыч, Черновцы или Ивано-Франковск.

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Автор: Марина Григоренко