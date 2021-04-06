Кроме уже известных туристических направлений, Дмитрий Комаров откроет новые места для отдыха.

Украинский путешественник и телеведущий Дмитрий Комаров, известный благодаря своему тревел-шоу «Мир наизнанку», в этом году впервые отправится в экспедицию по Украине, чтобы раскрыть туристический потенциал нашего государства и показать, где отдыхать этим летом, что посмотреть и как почувствовать настоящий экстрим.

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Как сообщает пресс-служба «1+1», премьера спецпроекта «Мандруй Україною з Дмитром Комаровим» по случаю 30-летия Независимости Украины совсем скоро состоится на телеканале «1+1».

Используя свой фирменный стиль и огромный опыт путешествий, Дмитрий Комаров обещает показать Украину такой, какой ее еще никто не видел. Активный отдых, экстрим и самые необычные места – только уже не в далеких странах, а на родной земле.

На этот раз он будет путешествовать не по малоизвестным и почти недоступным местам, а по туристическим тропам лучших локаций Украины, чтобы на собственном опыте доказать: отдых в родном государстве – ничем не хуже, и даже лучше самых известных мировых курортов. Кроме уже известных туристических направлений, Дмитрий Комаров откроет новые места для отдыха.

«Какой он – пятизвездочный отдых на «украинских Мальдивах»? Где найти Венецию, не выезжая за пределы собственной страны? Что водится в украинской Амазонке? Я покажу вам настоящие чудеса нашего государства. Украина настолько яркая и впечатляющая, что здесь найдет себе отдых по душе и настоящий экстремал, и сторонник романтического отдыха на морском побережье, и искатель мистических памятников и мест силы, и даже избалованный гастрономический турист. Мы покажем украинцам популярные места отдыха с нового ракурса и откроем новые туристические направления», – рассказал Комаров.

Сообщается, что каждый из выпусков «Мандруй Україною з Дмитром Комаровим» будет раскрывать туристический потенциал страны в определенной сфере. Телезрители увидят Украину экзотическую – с полным погружением в мир дикой природы, уроками выживания в настоящей пустыне и сафари. Они откроют Украину романтическую – с райскими островами, чистой прозрачной водой и лучшими местами для insta-фото. Мистическая Украина поразит древними обрядами мольфаров и местами невероятной силы в Карпатах. Есть и экстремальный туризм в нашей стране – с захватывающими дух полетами, стремительными падениями и сногсшибательными рекордами между небом и землей. Исследуя оздоровительные возможности нашей страны, Дмитрий Комаров побывает на украинском Мертвом море и расскажет о малоизвестных, но по-настоящему целебных местах. И на десерт телезрителям откроется гастрономическая Украина – не всем известно, что наша страна славится не только вкусными блюдами, но и изысканными деликатесами.

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Автор: Марина Григоренко