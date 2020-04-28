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Знаменитые маковые поля в Калифорнии отдыхают от туристов благодаря карантину (фото, видео)

16:31, 28 апреля 2020
Новости туризма
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Маковые поля в Долине Антилоп в Калифорнии / Фото instagram/hobo2gogo

Долина Антилоп в Калифорнии (США) знаменита на весь мир своими огромными маковыми полями, пик цветения которых выпадает на середину весны. Тогда огромная территория площадью почти 6 квадратных километров покрывается алым ковром, привлекающим огромное количество посетителей.

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В последние годы местные жители даже начали бить тревогу из-за излишнего количества туристов, которые к тому же еще и безжалостно вытаптывают маковые поля в погоне за красивыми фото для социальных сетей. Впрочем, в этом году из-за коронавируса число туристов поубавилось, а потому маковые поля немного "отдохнули".

Маковые поля в Долине Антилоп в Калифорнии / Фото instagram/karlysz_photo

Те же, кто не может попасть на маковые поля самостоятельно, могут понаблюдать за ними виртуально.

Как сообщал УНИАН.Туризм, пандемия каронавируса, засадившая весь мир по домам, благоприятно отразилась на экологии: качество воздуха во многих странах заметно улучшилось, а на улицы и пляжи вернулись животные, вытесненные оттуда в свое время человеком.

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