Знаменитые маковые поля в Калифорнии отдыхают от туристов благодаря карантину (фото, видео)

Огромные маковые поля ежегодно страдают от большого наплыва туристов, вытаптывающих алые цветы в погоне за красивыми фото для соцсетей.

Долина Антилоп в Калифорнии (США) знаменита на весь мир своими огромными маковыми полями, пик цветения которых выпадает на середину весны. Тогда огромная территория площадью почти 6 квадратных километров покрывается алым ковром, привлекающим огромное количество посетителей.

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В последние годы местные жители даже начали бить тревогу из-за излишнего количества туристов, которые к тому же еще и безжалостно вытаптывают маковые поля в погоне за красивыми фото для социальных сетей. Впрочем, в этом году из-за коронавируса число туристов поубавилось, а потому маковые поля немного "отдохнули".

Те же, кто не может попасть на маковые поля самостоятельно, могут понаблюдать за ними виртуально.

Как сообщал УНИАН.Туризм, пандемия каронавируса, засадившая весь мир по домам, благоприятно отразилась на экологии: качество воздуха во многих странах заметно улучшилось, а на улицы и пляжи вернулись животные, вытесненные оттуда в свое время человеком.

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