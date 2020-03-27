Возрождение планеты: как коронавирус влияет на экологию (видео)

Улучшение состояния экологии наблюдается в большинстве стран мира.

Коронавирус, несмотря на его угрозу для людей, положительно влияет на планету.

Спутники NASA зафиксировали существенное снижение вредных выбросов в атмосферу. Из-за вынужденной паузы в промышленности в Китае впервые за многие годы очистился воздух. Кроме того, улучшение состояния экологии наблюдается и в других странах.

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В Париже качество воздуха стало таким высоким, как 40 лет назад. В Венеции из-за отсутствия толп туристов вода в каналах стала чище, и в итальянский город впервые за 60 лет вернулись дельфины.

Экологическую ситуацию улучшает и отмена поездок и перелетов по всему мире. Все это значительно уменьшает углеродный след, то есть в целом все выбросы, которые производит человечество. Эксперты говорят, что Земля отдыхает от влияния людей и приходит в норму. Подобное очищение атмосферы наблюдалось во время экономического кризиса 2008 года. Но тогда уменьшение выбросов было более постепенным.