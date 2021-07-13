Экипажам предлагается выбрать приветствие, которое будет охватывать всех пассажиров.

Крупнейшая европейская авиакомпания Lufthansa заявила, что больше не будет использовать фразу "дамы и господа" в качестве приветствия на бортах самолетов, а перейдет к нейтральному с гендерной точки зрения приветствию.

Представитель немецкой компании сообщил, что этот шаг направлен на то, чтобы все пассажиры на борту чувствовали себя желанными гостями, включая тех, кто не идентифицирует себя как мужчину или женщину.

"Экипажам предлагается выбрать приветствие, которое будет охватывать всех пассажиров", - сказал он, добавив, что будут использоваться слова "дорогие гости" или простое "доброе утро/добрый вечер".

Читайте такжеLufthansa будет летать из Львова во ФранкфуртНовая политика, реализация которой будет осуществляться постепенно, будет применяться на самолетах Lufthansa, а также среди швейцарских, австрийских, брюссельских авиакомпаний группы и авиакомпании Eurowings, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Компания заявила, что это решение является ответом на "дискуссию, которая справедливо ведется в обществе" о небинарной гендерной идентификации и желании "ценить всех гостей на борту".

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Автор: Ирина Погорелая