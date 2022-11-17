В этом году список впервые отсортировали по типу поездки: еда, путешествие, общение, изучение или отдых.

Популярный международный туристический портал Lonely Planet назвал места по всему миру, которые стоит посетить в 2023 году.

Как отмечают составители рейтинга, в этом году они впервые отсортировали список по типу поездки: еда, путешествие, общение, изучение или отдых. Кроме того, при составлении списка учитывались рекомендаций от местных жителей, которые лучше всех знают эти места.

Лучшие места для еды 2023

Лима, Перу

Умбрия, Италия

Фукуока, Япония

Куала-Лумпур, Малайзия

Монтевидео, Уругвай

Южная Африка

Лучшие места для путешествий 2023

Новая Шотландия, Канада

Бутан

Национальный парк Тайрона, Колумбия

Из Стамбула (Турция) в Софию (Болгария) на поезде

Западная Австралия

Замбия

Лучшие места для отдыха 2023

Доминика

Халкидики, Греция

Ямайка

Иордания

Мальта

Острова Раджа-Ампат, Индонезия

Лучшие места для общения в 2023 году

Аккра, Гана

Албания

Сидней, Австралия

Гайана

Бойсе, США

Аляска, США

Лучшие места для изучения традиций в 2023 году

Нью-Мексико, США

Сальвадор

Дрезден, Германия

Марсель, Франция

Манчестер, Великобритания

Южная Шотландия

Главные туристические тренды на 2023 год

Ранее эксперты перечислили тренды, которые определят на туристические предпочтения путешественников в 2023 году. Туристы все больше заинтересованы в "здоровых" путешествиях поближе к природе или же семейном отдыхе, также многие готовы отправиться в "путешествие мечты".

Видео дня

При этом американская финансовая корпорация AMEX назвала 10 популярных туристических направлений, отдых по которым путешественники уже вовсю бронируют на 2023 год.

В свою очередь авторитетный журнал о географии, природе, культуре и путешествиях National Geographic назвал топ-25 мест в мире, которые стоит посетить в 2023 году.

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