Острова Раджа-Ампат в Индонезии попали в список рекомендаций на 2023 год / фото ua.depositphotos.com

Популярный международный туристический портал Lonely Planet назвал места по всему миру, которые стоит посетить в 2023 году.

Как отмечают составители рейтинга, в этом году они впервые отсортировали список по типу поездки: еда, путешествие, общение, изучение или отдых. Кроме того, при составлении списка учитывались рекомендаций от местных жителей, которые лучше всех знают эти места.

Лучшие места для еды 2023

  • Лима, Перу
  • Умбрия, Италия
  • Фукуока, Япония
  • Куала-Лумпур, Малайзия
  • Монтевидео, Уругвай
  • Южная Африка

Лучшие места для путешествий 2023

  • Новая Шотландия, Канада
  • Бутан
  • Национальный парк Тайрона, Колумбия
  • Из Стамбула (Турция) в Софию (Болгария) на поезде
  • Западная Австралия
  • Замбия

Лучшие места для отдыха 2023

  • Доминика
  • Халкидики, Греция
  • Ямайка
  • Иордания
  • Мальта
  • Острова Раджа-Ампат, Индонезия

Лучшие места для общения в 2023 году

  • Аккра, Гана
  • Албания
  • Сидней, Австралия
  • Гайана
  • Бойсе, США
  • Аляска, США

Лучшие места для изучения традиций в 2023 году

  • Нью-Мексико, США
  • Сальвадор
  • Дрезден, Германия
  • Марсель, Франция
  • Манчестер, Великобритания
  • Южная Шотландия

Главные туристические тренды на 2023 год

Ранее эксперты перечислили тренды, которые определят на туристические предпочтения путешественников в 2023 году. Туристы все больше заинтересованы в "здоровых" путешествиях поближе к природе или же семейном отдыхе, также многие готовы отправиться в "путешествие мечты".

Видео дня

При этом американская финансовая корпорация AMEX назвала 10 популярных туристических направлений, отдых по которым путешественники уже вовсю бронируют на 2023 год.

В свою очередь авторитетный журнал о географии, природе, культуре и путешествиях National Geographic назвал топ-25 мест в мире, которые стоит посетить в 2023 году.

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