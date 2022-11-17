Популярный международный туристический портал Lonely Planet назвал места по всему миру, которые стоит посетить в 2023 году.
- Лучшие места для еды 2023
- Лучшие места для путешествий 2023
- Лучшие места для отдыха 2023
- Лучшие места для общения в 2023 году
- Лучшие места для изучения традиций в 2023 году
Как отмечают составители рейтинга, в этом году они впервые отсортировали список по типу поездки: еда, путешествие, общение, изучение или отдых. Кроме того, при составлении списка учитывались рекомендаций от местных жителей, которые лучше всех знают эти места.
Лучшие места для еды 2023
- Лима, Перу
- Умбрия, Италия
- Фукуока, Япония
- Куала-Лумпур, Малайзия
- Монтевидео, Уругвай
- Южная Африка
Лучшие места для путешествий 2023
- Новая Шотландия, Канада
- Бутан
- Национальный парк Тайрона, Колумбия
- Из Стамбула (Турция) в Софию (Болгария) на поезде
- Западная Австралия
- Замбия
Лучшие места для отдыха 2023
- Доминика
- Халкидики, Греция
- Ямайка
- Иордания
- Мальта
- Острова Раджа-Ампат, Индонезия
Лучшие места для общения в 2023 году
- Аккра, Гана
- Албания
- Сидней, Австралия
- Гайана
- Бойсе, США
- Аляска, США
Лучшие места для изучения традиций в 2023 году
- Нью-Мексико, США
- Сальвадор
- Дрезден, Германия
- Марсель, Франция
- Манчестер, Великобритания
- Южная Шотландия
Главные туристические тренды на 2023 год
Ранее эксперты перечислили тренды, которые определят на туристические предпочтения путешественников в 2023 году. Туристы все больше заинтересованы в "здоровых" путешествиях поближе к природе или же семейном отдыхе, также многие готовы отправиться в "путешествие мечты".
При этом американская финансовая корпорация AMEX назвала 10 популярных туристических направлений, отдых по которым путешественники уже вовсю бронируют на 2023 год.
В свою очередь авторитетный журнал о географии, природе, культуре и путешествиях National Geographic назвал топ-25 мест в мире, которые стоит посетить в 2023 году.