Особенности отдыха в Черногории: с 18 июля украинские туристы смогут попасть на море в Тиват

Черногорский город Тиват, расположенный на побережье Которского залива Адриатического моря, совсем скоро станет доступным для украинских туристов.

В пресс-службе украинского туроператора Join UP!, который с 18 июля 2020 года на самолетах SkyUp Airlines будет отправлять туристов из Киева, Харькова и Львова в Тиват (Черногория), рассказали об условиях отдыха в Черногории для украинцев.

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Чем интересен город Тиват, Черногория

Черногорский город Тиват (Tivat) расположен на побережье Которского залива Адриатического моря, на полуострове Врмац, на южном склоне одноименного горного массива. Считается, что город был основан еще в III веке до н.э., поэтому кроме моря, пляжей и гор, здесь еще немало интересных памятников истории и архитектуры. Также в городе есть ботанический сад с экзотическими растениями, которые местные моряки привозили из заморских путешествий.

Правила путешествий для украинских туристов в Черногорию во время пандемии коронавирус

На данный момент Черногория включила Украину в перечень стран так называемой «зеленой» зоны. Это означает, что для въезда в Черногорию вам не нужно предоставлять медицинскую справку или проходить тест на COVID-19 по прилету. Важно: при пересечении границы наземным транспортом от туристов будут требовать свежий тест на COVID-19.

В то же время Черногория по состоянию на сегодня остается страной «красной» зоны для Украины, что означает необходимость находиться на самоизоляции в течение 14 дней после возвращения в Украину или пройти ПЦР-тестирование для досрочного ее прекращения.

При этом Join UP! обещает бесплатно делать своим туристам ПЦР-тестирование по прибытию в Украину.

Общие правила пребывания в Черногории

Никаких справок или тестов для пересечения границы с Черногорией не нужно, если вы летите самолетом. Во всех общественных местах и закрытых помещениях рекомендуется пользоваться масками (магазины, торговые центры, транспорт, места общего пользования в гостиницах и тому подобное).

Гостиницы

Отели на курортах Черногории разрешено заполнять на 100% от их вместимости. По прибытии в отель всем туристам измеряют температуру. В комнатах после чек-аута проводят дополнительную 4-часовую дезинфекцию. На территории отелей в общих зонах отдыха размещены жидкие дезинфицирующие средства.

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Рестораны

В ресторане за одним столом могут находиться не более чем четыре человека (исключение – семьи). Персонал будет осуществлять обслуживание в масках и перчатках. Еду со шведского стола будут подавать официанты.

Экскурсии

Никаких ограничений относительно экскурсий нет. В закрытых помещениях рекомендуется находиться в маске и соблюдать дистанцию.

Что стоит знать о страховании во время путешествий в условиях пандемии

В случае выявления заболевания на Covid-19 во время отдыха расходы на лечение покрывает полис медицинского страхования, который обязательно должен быть оформлен до въезда.

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил требования для въезда в шесть стран, которые открыли границы украинским туристам в период противодействия распространению коронавируса.

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