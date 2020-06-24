В отпуск на море: из Киева в Одессу будет курсировать дополнительный скоростной поезд

Скоростной поезд Интерсити/Интерсити+ № 761/762 сообщением Киев – Одесса – Киев будет курсировать ежедневно с 1 июля по 31 августа.

На время летних отпусков и в связи с ослаблением карантинных мероприятий, назначается дополнительный скоростной поезд Интерсити/Интерсити+ № 761/762 сообщением Киев – Одесса – Киев. Поезд будет курсировать ежедневно с 1 июля по 31 августа, говорится в сообщении пресс-службы "Укрзализныци".

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Поезд будет отправляться со станции Киев-Пассажирский в 06:19 и прибывать в Одессу в 14:01 с остановками на станциях: Казатин (08:16-08:17), Винница (08:59-09:01), Жмеринка (09:39-09:41), Вапнярка (10:32-10:33) и Подольск (11:57-11:58).

Обратно из Одессы поезд будет отправляться в 15:41 и прибывать на станцию Киев-Пассажирский в 22:59 с остановками на станциях: Подольск (17:50-17:51), Вапнярка (19:06-19:07), Жмеринка (20:01-20:03), Винница (20:36-20:38), Казатин (21:19-21:20).

Поезд будет курсировать составом из вагонов производства ПАО «КВСЗ», а в период с 20 по 25 июля – составом производства «Hyundai Rotem».

Отметим, что в одесском направлении также курсирует скоростной поезд категории Интерсити+ № 763/764 сообщением Киев – Одесса – Киев, а также ночной поезд 105 К сообщением Киев – Одесса – Киев. Также до Одессы ходит поезд 059 О сообщением Харьков – Одесса – Харьков.

Как сообщал УНИАН.Туризм, также "Укрзализныця" с 26 июня возобновляет железнодорожное сообщение со Львовом. Кроме того, во Львовской области восстанавливают движение пригородных поездов.

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