Лилль - столица О-де-Франс, самого северного региона Франции, граничащего с Бельгией.

Париж известен своей блестящей золотой Эйфелевой башней, романтическим районом Монмартр и прекрасной архитектурой, но для многих туристов он слишком дорогой. Поэтому познакомиться с французской культурой можно в волшебном городе Лилль, пишет Travel Off Path.

Лилль – столица О-де-Франс, самого северного региона Франции, граничащего с Бельгией. Этот город – один из самых известных культурных центров страны, хотя часто он оказывается вне поля зрения туристов.

История Лилля насчитывает по меньшей мере 1 384 года. Этот город пережил много войн, расцвет и упадок нескольких империй подряд. От Бургундского государства до Священной Римской империи (Германии) и Нидерландов, контролируемых Испанией – все хотели установить здесь свой флагшток.

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Франция, конечно, взяла верх, но достаточно прогуляться по очаровательному историческому центру, известному как Старый Лилль, чтобы заметить, что фламандские влияния очень сильно преобладают.

В средневековье Лилль был богатым фламандским купеческим центром, и там вы найдете многовековые кирпичные дома, пышные ботанические сады и мощеные переулки, которые ведут к живописным площадям – особенно к площади Генерала де Голля, главному месту встречи людей в городе.

Что посмотреть и чем заняться в Лилле

В отличие от других французских городов, Лилль претерпел значительные разрушения во время Второй мировой войны и не имеет старого, богато украшенного католического храма, который можно было бы назвать своим. Лилль довольствуется неоготическим собором, но в нем находится так называемая Королева Цитадели.

Спроектированная военным инженером 17-го века Вобаном, Лилльская цитадель является достопримечательностью благодаря своим размерам и состоянию сохранности, и стоит всего 11 евро, или 12,19 долларов, поэтому ее обязательно стоит посетить любителям культуры, которые, возможно, были разочарованы отсутствием городских укреплений в Париже.

Среди других достопримечательностей – Лилльская синагога, одна из последних уцелевших в исторической Фландрии после Второй мировой войны, характеризующаяся романско-византийским стилем возрождения, и барочный Дворец изящных искусств, один из лучших и крупнейших художественных музеев во Франции.

Что поесть в Лилле

Ни один визит в Лилль не обходится без экскурсии по разнообразной ресторанной сцене города, которая включает франко-фламандскую кухню, а также средиземноморскую, ближневосточную, индийскую, китайскую и любую другую этническую кухню, которая может стать вашей любимой.

Для незабываемого ужина, к тому же во французском стиле, обязательно посетите ресторан Le Rococo. Его вневременной декор – это что-то из области грез, а с фуа-гра, стейком и крем-брюле вы точно не ошибетесь.

Что касается итальянской кухни, издание настоятельно рекомендует посетить La Bellezza. Это заведение имеет великолепный интерьер, многочисленные памятные вещи и винтажные предметы. Меню там меняется ежемесячно, но любая тамошняя буррата будет прекрасным выбором.

Также авторы советуют посетить Villa De Tsing Tao. Это азиатско-французский фьюжн, в котором вы не знали, что нуждаетесь. К тому же, со щедрыми порциями и большим выбором французского вина.

Лилль против Парижа: сравнение цен

Лилль имеет культуру, захватывающую историю, архитектурное богатство и вкусную еду. В дополнение к этому, его посещение значительно дешевле, чем поездка в Париж!

По данным сайта Budget Your Trip, туристам следует планировать тратить в среднем $286 в день на посещение Города Огней, включая проживание, питание и транспорт. Париж огромный, а достопримечательности разбросаны на большой территории, поэтому вы можете потратить 48 долларов только на безлимитный проезд в метро.

С другой стороны, Лилль не так популярен среди туристов, поэтому местные рестораны и места размещения не выбивают из них все до последнего евроцента. Многие достопримечательности сосредоточены в одном или двух районах, до которых можно дойти пешком.

Для сравнения, ожидаемые общие расходы во время путешествия в Лилль в день составляют 160 долларов США, что на 78,7% дешевле, чем в Париже, при этом средняя цена питания составляет приемлемые 16,20 долларов США, а проживание в отелях среднего класса – 121 доллар США.

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