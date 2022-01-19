Крупнейший европейский лоукостер Ryanair открывает 13 новых маршрутов из четырех аэропортов Украины.
Маршруты будут открыты в летнем расписании 2022 года, которое вступит в силу 27 марта с переводом страны на летнее время. Об этом сообщает Avianews.com.
Обновленное летнее расписание полетов из Украины Ryanair называет самым масштабным в своей истории. Оно включает 90 маршрутов с общей частотой полетов свыше 230 раз в неделю.
Маршруты Ryanair из аэропортов Украины в летнем расписании 2022 года:
- Борисполь — 38 маршрутов
- Львов — 27 маршрутов
- Одесса — 16 маршрутов
- Харьков — 6 маршрутов
- Херсон — 3 маршрутов
Так, авиаперевозчик начнет выполнять рейсы из Киева в Брюссель (Бельгия), Корфу (Греция) и Стокгольм (Швеция).
Новые рейсы из Киева:
- Брюссель (Шарлеруа) - с 27 марта, 4 раза в неделю
- Корфу (Керкира) - с 7 июня, 1 раз в неделю
- Стокгольм (Арланда) - с 29 марта, 2 раза в неделю
Также, из Львова Ryanair будет выполнять рейсы в Барселону (Испания), Брюссель (Бельгия), Гданьск (Польша), Нюрнберг (Германия), Стокгольм (Швеция) и Загреб (Хорватия).
Новые рейсы из Львова:
- Барселона - с 27 марта, 2 раза в неделю
- Брюссель (Шарлеруа) - с 27 марта, 2 раза в неделю
- Гданьск - с 27 марта, 3 раза в неделю
- Нюрнберг - с 30 марта, 2 раза в неделю
- Стокгольм (Арланда) - с 27 марта, 2 раза в неделю
- Загреб - с 27 марта, 2 раза в неделю
Кроме того, компания запускает рейсы Одесса – Брюссель (Бельгия), Одесса – Лондон (Великобритания), Одесса – Венеция (Италия) и Херсон – Варшава (Польша).
Новые рейсы из Одессы:
- Брюссель (Шарлеруа) - с 27 марта, 2 раза в неделю
- Лондон (Станстед) - с 27 марта, 2 раза в неделю
- Венеция (Марко Поло) - с 27 марта, 2 раза в неделю
Новые рейсы из Херсона:
- Варшава (Модлин) - с 28 марта, 2 раза в неделю
Большинство из этих рейсов начнут выполняться в конце марта 2022 года, кроме рейса Киев – Корфу, стартующего с 7 июня.
Ryanair в Украине:
- 17 сентября 2021 года исполнительный директор авиакомпании Майкл О'Лири заявил о том, что если в ближайшие месяцы Украина подпишет Соглашение об Общем авиационном пространстве с Европейским Союзом, ирландский лоукостер Ryanair будет готов начать в стране агрессивную экспансию.
- 23 сентября 2021 года появилась информация о том, что Ryanair завезет в Украину до двух десятков самолетов.
- 3 октября 2021 года стало известно о том, что Ryanair запускает прямой рейс Львов-Манчестер.
- 7 октября 2021 года появилась информация о том, что Ryanair откроет прямой рейс Одесса-Венеция. Открытие рейса запланировано на 27 марта 2022 года.
- 23 декабря 2021 года стало известно о том, что Ryanair существенно сократил зимнее расписание.
- По итогам 2021 года лоукостер Ryanair стал крупнейшей авиакомпанией Европы.
- 14 января 2022 года Ryanair временно отменил семь рейсов из Украины.
- 17 января 2022 года Ryanair заявила о том, что будут отменены рейсы из Харькова в Милан, Будапешт, Вильнюс, Варшаву, Краков и Познань. Рейсы будут отменены с 1 по 28 февраля.