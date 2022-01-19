Большинство новых рейсов начнут выполняться в конце марта 2022 года, кроме рейса Киев – Корфу, стартующего с 7 июня.

Крупнейший европейский лоукостер Ryanair открывает 13 новых маршрутов из четырех аэропортов Украины.

Маршруты будут открыты в летнем расписании 2022 года, которое вступит в силу 27 марта с переводом страны на летнее время. Об этом сообщает Avianews.com.

Обновленное летнее расписание полетов из Украины Ryanair называет самым масштабным в своей истории. Оно включает 90 маршрутов с общей частотой полетов свыше 230 раз в неделю.

Маршруты Ryanair из аэропортов Украины в летнем расписании 2022 года:

Борисполь — 38 маршрутов

Львов — 27 маршрутов

Одесса — 16 маршрутов

Харьков — 6 маршрутов

Херсон — 3 маршрутов

Так, авиаперевозчик начнет выполнять рейсы из Киева в Брюссель (Бельгия), Корфу (Греция) и Стокгольм (Швеция).

Новые рейсы из Киева:

Брюссель (Шарлеруа) - с 27 марта, 4 раза в неделю

Корфу (Керкира) - с 7 июня, 1 раз в неделю

Стокгольм (Арланда) - с 29 марта, 2 раза в неделю

Также, из Львова Ryanair будет выполнять рейсы в Барселону (Испания), Брюссель (Бельгия), Гданьск (Польша), Нюрнберг (Германия), Стокгольм (Швеция) и Загреб (Хорватия).

Новые рейсы из Львова:

Барселона - с 27 марта, 2 раза в неделю

Брюссель (Шарлеруа) - с 27 марта, 2 раза в неделю

Гданьск - с 27 марта, 3 раза в неделю

Нюрнберг - с 30 марта, 2 раза в неделю

Стокгольм (Арланда) - с 27 марта, 2 раза в неделю

Загреб - с 27 марта, 2 раза в неделю

Кроме того, компания запускает рейсы Одесса – Брюссель (Бельгия), Одесса – Лондон (Великобритания), Одесса – Венеция (Италия) и Херсон – Варшава (Польша).

Новые рейсы из Одессы:

Брюссель (Шарлеруа) - с 27 марта, 2 раза в неделю

Лондон (Станстед) - с 27 марта, 2 раза в неделю

Венеция (Марко Поло) - с 27 марта, 2 раза в неделю

Новые рейсы из Херсона:

Варшава (Модлин) - с 28 марта, 2 раза в неделю

Большинство из этих рейсов начнут выполняться в конце марта 2022 года, кроме рейса Киев – Корфу, стартующего с 7 июня.

Ryanair в Украине: