На данный момент гражданам Украины разрешено въезжать в Болгарию при наличии отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19, который должен быть сделан за 72 часа до пересечения границы.

Правительство Болгарии приняло решение с 1 апреля 2021 года частично ослабить карантинные ограничения, действующие в стране из-за пандемии коронавируса.

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Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinite, уже с 1 апреля ресторанам и барам будет разрешено снова принимать посетителей на летних площадках на открытом воздухе.

Также уже завтра смогут возобновить работу театры, но только с заполненностью до 30% мест.

В то же время ночные клубы, торговые центры и крупные магазины пока будут оставаться закрытыми.

При этом возвращение детей в детские сады предполагается с 5 апреля, а школьникам разрешат вернуться в классы с 12 апреля. Для университетов действующие ограничения будут действовать до 12 апреля, согласно которым занятия офлайн разрешены только для осуществления практических упражнений, которые невозможно выполнить дистанционно.

Правила въезда в Болгарию для украинских туристов

По данным МИД Украины, с 29 января 2021 года как минимум до 30 апреля 2021 года гражданам Украины разрешается въезжать на территорию Республики Болгария при наличии справки, которая показывает отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР, который должен быть сделан за 72 часа до пересечения границы.

В рамках действия безвиза Украины с ЕС граждане Украины при наличии биометрических паспортов могут посещать Болгарию без предварительного оформления визы с туристической целью на срок до 90 дней в течение 180-дневного периода в течение года.

22 марта 2021 года Кабинет министров Украины изменил правила въезда в страну. Поэтому теперь, возвращаясь из любой зарубежной страны, граждане Украины имеют два варианта: сдать тест на коронавирус в стране отбытия не более чем за 48 часов до пересечения госграницы или же отправиться по прилету домой на двухнедельную самоизоляцию с использованием приложения "Дій вдома", с возможностью досрочного прекращения карантина при наличии отрицательного результата теста.

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Автор: Марина Григоренко