Кроме этого, Кабмин предлагает выделить 1,4 млрд грн на проектирование и строительство аэродромного комплекса международного аэропорта «Днепропетровск».

Кабинет министров в проекте государственного бюджета на 2021 год ко второму чтению предложил выделить 1 млрд грн на обеспечение мероприятий по развитию аэропортовой инфраструктуры.

Об этом свидетельствуют данные в приложении к проекту госбюджета, опубликованном на сайте Верховной Рады.

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В проекте госбюджета к первому чтению эти расходы не были предусмотрены.

Кроме этого, Кабмин предлагает выделить 1,4 млрд грн на проектирование и строительство аэродромного комплекса международного аэропорта «Днепропетровск».

Эта расходы также не были предусмотрены в проекте бюджета к первому чтению.

Хронология событий

1 сентября 2020 года президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что планирует, что за два-три года в рамках программы "Большая стройка" будут построены и отремонтированы аэропорты во всех важных точках страны.

В сентябре начались подготовительные работы для строительства нового аэродромного комплекса в аэропорту «Днепропетровск».

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Автор: Павел Степанец