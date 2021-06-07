Иностранным гражданам разрешено предоставлять результаты экспресс-тестов на антиген к коронавирусу, ПЦР-тестов или документ о вакцинации.

Кабинет министров разрешил иностранным гражданам при пересечении границы, кроме результата теста методом полимеразной цепной реакции предоставлять результаты экспресс-тестов на определение антигена.

Об этом говорится в соответствующем постановлении от 2 июня 2021 г. № 583 "О внесении изменений в постановление Кабинета министров Украины от 9 декабря 2020 г. № 1236", обнародованном на Правительственном портале.

Как отмечается, также можно предоставлять документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях, выданного на английском языке или с переводом на английский язык.

Ранее в МИД рассказали, какие страны признают украинский бумажный COVID-сертификат. "Цифровой сертификат будет синхронизирован с сертификатом Евросоюза. Это будет с июля. Но мы не хотим ждать до июля, поэтому я начал работу с некоторыми соседними странами о признании письменных сертификатов. Мы сейчас договорились об этом с Венгрией, Молдова готова, Грузия готова. Турция готова заключать такое соглашение", - отметил глава ведомства Дмитрий Кулеба, добавив, что еще нужен "определенный бумажный процесс документооборота".

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Автор: Леся Лещенко