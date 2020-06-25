Венгрия открывает все пункты пропуска на границе с Украиной: в МИД озвучили дату
Министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявляет, что на украинско-венгерской границе с 29 июня откроются все пункты пропуска.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Сийярто сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой после заседания Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества в Киеве.
Читайте такжеНазваны страны, которые готовы принимать украинцев без ограничений на границе
"Я хочу вас проинформировать о том, что в понедельник, на следующей неделе, мы откроем все пять контрольно-пропускных пунктов между Венгрией и Украиной", - сказал Сийярто.
Он уточнил, что на украинско-венгерской границе открыт контрольный пукнт "Захонь-Чоп", а с понедельника будут открыты "Лонья-Звонковое", "Берегшурань-Лужники" и другие пункты.
"Таким образом мы обеспечим передвижение через границу, хотя правила переезда в другую страну будут сохраняться", - отметил Сийярто.
Он добавил, что решение об открытии пропускных пунктов связано с тем, чтобы уменьшить время ожидания и очереди на границе.
Читайте такжеЕС не определил список стран, для которых откроет границы 1 июля
Относительно транспортного сообщения глава МИД Венгрии сказал, что венгерские граждане из Украины могут ехать без каких-либо ограничений, а украинские граждане могут ехать с транзитной целью или посещать Венгрию на 24 часа.
"Что касается технических деталей, они согласуются между специалистами для того, чтобы в понедельник в 6:00 все было открыто", - сказал Сийярто.
Как сообщал УНИАН, Кулеба также заявил, что для встречи президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в июле нужны еще два элемента: заседание совместной комиссии по вопросам национальных меньшинств и совместной рабочей группы по вопросам образования, которые должны наработать возможные решения.
Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.