МИД: Для встречи Зеленского и Орбана в июле нужны еще два элемента

Заседание межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества, которое состоялось сегодня в Киеве, также является одним из элементов для саммита двух стран на высшем уровне.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что для встречи президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в июле нужны еще два элемента: заседание совместной комиссии по вопросам национальных меньшинств и совместной рабочей группы по вопросам образования, которые должны наработать возможные решения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сказал на совместной с министром внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто пресс-конференции в Киеве по итогам заседания межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

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«Наша сегодняшняя встреча - это один из элементов подготовки к саммиту на высшем уровне - встречи президента Зеленского и премьер-министра Орбана. И мы исходим из того, что сегодняшний подписанный протокол (по итогам заседания украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества - УНИАН) - это одно из таких оснований, один из таких элементов подготовки к подписанию меморандума между Венгрией и Украиной во время саммита, который охватит весь спектр вопросов нашего двустороннего сотрудничества», - заявил он.

По словам Кулебы, на пути к саммиту между Украиной и Венгрией на высшем уровне есть еще два элемента. «Первый - это встреча комиссии по вопросам национальных меньшинств. Сегодня мы договорились, что эта комиссия встретится на уровне сопредседателей в ближайшее время, и я гарантировал, дал слово Петеру (Сийярто - УНИАН), что мы эту встречу проведем и наши сопредседатели проведут очень тщательный обзор ситуации с защитой прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, и подготовят возможные решения для нашего движения вперед и устранения недоразумения», - отметил глава МИД Украины.

Как сказал Кулеба, с венгерской стороной были согласованы дальнейшие шаги относительно заседания рабочей группы по вопросам образования. «Эта структура должна провести встречу к визиту премьер-министра Орбана в Украину», - отметил Кулеба.

Как сообщал УНИАН, в Киеве сегодня, 25 июня, состоялось четвертое заседание совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии при сопредседательстве Кулебы и Сийярто.

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29 мая Кулеба совершил визит в Будапешт для встречи с Сийярто.

По итогам встречи он заявил, что совместно со своим венгерским коллегой будут рекомендовать Зеленскому и Орбану провести встречу в Киеве в июле.

По словам Кулебы, Киев предлагает Будапешту подписать документ с фиксацией того, что венгры в Закарпатье являются историческим и культурным достоянием, а не проблемой.

В свою очередь, Сийярто сказал, что в июне три совместные комиссии должны согласовать шаги, которые решат спорные вопросы в отношениях двух стран.

Венгрия продолжает блокировать заседания комиссии Украина - НАТО на высоком уровне. По словам Сийярто, это связано с украинским образовательным законодательством и законом о языке.

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