Пешеходное движение открыто в связи с временным закрытием словацкой стороной пункта пропуска «Велке Слеменце» и прекращением оформления пешеходов в пункте пропуска «Убля».

В пункте пропуска «Ужгород» на границе со Словакией открыто пешеходное движение.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Оформление и пропуск лиц в пешем порядке осуществляется через пункт пропуска «Ужгород - Вишне-Немецке» с 14 ноября.

Такие изменения введены в связи с временным закрытием словацкой стороной пункта пропуска «Велке Слеменце» (с украинской стороны - «Малые Селменцы») и прекращением оформления пешеходов в пункте пропуска «Убля» (с украинской стороны - «Малый Березный»).

Также сообщается, что контрольные операции в отношении лиц и транспортных средств в пункте пропуска «Ужгород» будут осуществляться с 08:00 до 20:00 (по киевскому времени).

Транзитный проезд лиц и движение грузового автотранспорта как на въезд, так и на выезд, остается без ограничений и осуществляется круглосуточно.

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Автор: Константин Гончаров