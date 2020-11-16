В пункте пропуска «Ужгород» на границе со Словакией открыто пешеходное движение.
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Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
Оформление и пропуск лиц в пешем порядке осуществляется через пункт пропуска «Ужгород - Вишне-Немецке» с 14 ноября.
Такие изменения введены в связи с временным закрытием словацкой стороной пункта пропуска «Велке Слеменце» (с украинской стороны - «Малые Селменцы») и прекращением оформления пешеходов в пункте пропуска «Убля» (с украинской стороны - «Малый Березный»).
Также сообщается, что контрольные операции в отношении лиц и транспортных средств в пункте пропуска «Ужгород» будут осуществляться с 08:00 до 20:00 (по киевскому времени).
Транзитный проезд лиц и движение грузового автотранспорта как на въезд, так и на выезд, остается без ограничений и осуществляется круглосуточно.
Ситуация с коронавирусом в Словакии
- Словакия с 9 ноября 2020 года из-за осложнения эпидситуации временно ограничила пропуск граждан из Украины.
- Перед этим, с 4 ноября, Словакия на границе с Украиной запустила пилотный проект тестирования на антиген к COVID-19.
- С 31 октября Словакия начала массовое тестирование всех граждан на коронавирус.
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